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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший украинский военный попал в плен ВСУ: им занялось ГБР

Бывший украинский военный попал в плен ВСУ: им занялось ГБР

Киев  •  УНН

 • 1864 просмотра

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Бывший украинский военный, который перешел на сторону РФ в Крыму в 2014 году, был захвачен в плен в Донецкой области. Предатель воевал в составе 123 омб РФ, теперь ему грозит пожизненное заключение за госизмену.

Бывший украинский военный, который предал и пошел воевать против своей Родины, в январе попал в плен ВСУ в Донецкой области, после чего был задержан Государственным бюро расследований, он подозревается в государственной измене, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН

Детали

"Сотрудники ГБР задержали бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как указано, после начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб рф.

При этом его родители, как сообщается, до сих пор живут в Полтавской области.

"В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении предатель попал в плен к ВСУ", - отметили в бюро.

В ГБР указали, что бывший военный подозревается в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Харькове в одном из ТЦК наладили новую схему уклонения от мобилизации, проведены обыски - ГБР29.01.25, 11:48 • 31626 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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