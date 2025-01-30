Бывший украинский военный попал в плен ВСУ: им занялось ГБР

Бывший украинский военный, который предал и пошел воевать против своей Родины, в январе попал в плен ВСУ в Донецкой области, после чего был задержан Государственным бюро расследований, он подозревается в государственной измене, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР задержали бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как указано, после начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб рф.

При этом его родители, как сообщается, до сих пор живут в Полтавской области.

"В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении предатель попал в плен к ВСУ", - отметили в бюро.

В ГБР указали, что бывший военный подозревается в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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