Колишній український військовий потрапив у полон ЗСУ: ним зайнялося ДБР
Київ • УНН
Колишній український військовий, який перейшов на бік рф у Криму 2014 року, був захоплений у полон на Донеччині. Зрадник воював у складі 123 омб рф, тепер йому загрожує довічне ув'язнення за держзраду.
Колишній український військовий, який зрадив та пішов воювати проти своєї Батьківщини, у січні потрапив у полон ЗСУ у Донецькій області, після чого був затриманий Державним бюро розслідувань, він підозрюється у державній зраді, повідомили у ДБР у четвер, пише УНН.
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"Працівники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб рф.
При цьому його батьки, як повідомляється, і досі живуть у Полтавській області.
"У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до ЗСУ", - зазначили у бюро.
У ДБР вказали, що колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
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