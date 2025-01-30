Колишній український військовий потрапив у полон ЗСУ: ним зайнялося ДБР

Колишній український військовий, який зрадив та пішов воювати проти своєї Батьківщини, у січні потрапив у полон ЗСУ у Донецькій області, після чого був затриманий Державним бюро розслідувань, він підозрюється у державній зраді, повідомили у ДБР у четвер, пише УНН.

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"Працівники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб рф.

При цьому його батьки, як повідомляється, і досі живуть у Полтавській області.

"У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до ЗСУ", - зазначили у бюро.

У ДБР вказали, що колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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