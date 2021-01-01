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Возле берегов Аляски обрушился рекордный "циклон-бомба"

Киев • УНН

 • 21587 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Беринговом море, разделяющей Аляску и Россию, бурлит один из самых сильных штормов, которые когда-либо бывали в северной части Тихого океана, воздействуя на коммерческое судоходство и рыбную ловлю. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.

Возле берегов Аляски обрушился рекордный "циклон-бомба"

"По данным Национальной службы погоды США, так называемый "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске. В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар. Чем ниже давление, тем сильнее буря. Национальная служба погоды сообщила, что скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шторм бушует далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах.

Указывается, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленной рыбалки.

Как сообщалось ранее в УНН, в Иране из-за снежного шторма погибло восемь альпинистов.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4

- NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

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