Біля берегів Аляски вирує рекордний "циклон-бомба"

"За даними Національної служби погоди США, так званий "циклон-бомба" з ураганним вітром і 18-метровими хвилями вдарив по ділянці Алеутських островів на Алясці. У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингового моря у 921 мілібар. Чим нижчий тиск, тим сильніша буря. Національна служба погоди повідомила, що швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і у літаках.

Вказується, що північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також важливий для промислової риболовлі.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Ірані через сніговий шторм загинуло вісім альпіністів.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4

— NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020