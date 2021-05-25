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Беларусь обвинила ХАМАС в "минировании" самолета Ryanair: палестинцы эту информацию опровергли

Киев • УНН

 • 20052 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Беларусь заявила, что к фальшивой угрозе взрыва, которая привела к экстренной посадке пассажирского самолета Ryanair в Минске, где власти арестовали журналиста Романа Протасевича, причастна палестинская группа боевиков ХАМАС. Сама же группа опровергла эту информацию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Беларусь обвинила ХАМАС в "минировании" самолета Ryanair: палестинцы эту информацию опровергли

Цитата

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил, что его группа не имела причастности к инциденту с самолетом.

“Мы не прибегаем к этим методам, что может быть результатом деятельности некоторых подозрительных партий, стремящихся демонизировать ХАМАС и помешать мировой симпатии к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению”, — заявил Бархум.

Ранее в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета RyanAir, которого накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, поступило на электронную почту минского аэропорта от “солдат ХАМАСа”.

Напомним

Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair. В сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону , а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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