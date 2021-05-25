Беларусь обвинила ХАМАС в "минировании" самолета Ryanair: палестинцы эту информацию опровергли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Беларусь заявила, что к фальшивой угрозе взрыва, которая привела к экстренной посадке пассажирского самолета Ryanair в Минске, где власти арестовали журналиста Романа Протасевича, причастна палестинская группа боевиков ХАМАС. Сама же группа опровергла эту информацию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил, что его группа не имела причастности к инциденту с самолетом.
“Мы не прибегаем к этим методам, что может быть результатом деятельности некоторых подозрительных партий, стремящихся демонизировать ХАМАС и помешать мировой симпатии к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению”, — заявил Бархум.
Ранее в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета RyanAir, которого накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, поступило на электронную почту минского аэропорта от “солдат ХАМАСа”.
Напомним
Европейский Союз рассмотрит возможность введения санкций против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.
В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair. В сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент с самолетом Ryanair.
Контекст
Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону , а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.
Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.