Безуглая передумала выходить из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Марьяна Безуглая решила остаться во фракции "Слуга народа", чтобы, как она отметила, "не подводить Президента в трудные времена". Об этом Безуглая сообщила в Facebook, передает УНН.

Решила остаться во фракции Верховная Рада Украины СН, чтобы не подводить Президента в трудные времена. Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не шатать и так сложную ситуацию -написала народная избранница.

Он указала, что ей не все нравится во фракций, но она попытается улучшить "в моих силах". В партию "Слуга Народа" народный депутат возвращаться не будет.

Напомним

Комитет Верховной рады по вопросам регламента единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

12 января народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли.

6 февраля она заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа".