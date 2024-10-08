Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Государственная налоговая служба Украины давно нуждается в изменениях, которые бы обеспечили прозрачность и эффективность ее работы. Кадровая перезагрузка и глубокая реформа службы - одни из главных требований как бизнеса, так и международных партнеров Украины. Отсутствие постоянного руководства, ряд коррупционных скандалов и сомнительных решений только усиливают необходимость системного обновления. Эксперты отмечают, что только комплексный подход к реформированию и прозрачный конкурс на руководящие должности позволят восстановить доверие к налоговой и обеспечить ответственность ее руководителей за действия и результаты, пишет УНН.

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Руководители, занимающие должности в статусе "и. о.", часто находятся в неопределенном положении. С одной стороны, они имеют полномочия для принятия важных решений, но с другой – отсутствие полной легитимности на должности позволяет избегать ответственности за результаты их деятельности. Как эксперты, так и международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что такая ситуация усиливает коррупционные риски.

Кроме того, статус «и.о.» позволяет временным руководителям легче избегать публичной критики, ведь их деятельность всегда может быть списана на временный характер пребывания в должности. Поэтому постоянное руководство, которое было бы назначено через прозрачную и конкурентную процедуру, имеет не только полномочия, но и несет полную ответственность за свои действия.

По мнению директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского налоговая не могу быть действенным государственным органом без постоянного руководства на должности.

Обращаю ваше внимание, уже много лет налоговую никто не возглавляет. Налоговую возглавляет исполняющий обязанности (Татьяна Кириенко-ред.). Как результат этот человек не имеет ни ответственности, ни полномочий, он управляет налоговой вручную. И как результат, на сегодняшний день мы не имеем действенной институции - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

Кроме того в статусе исполняющего обязанности находятся двое из трех заместителей председателя ГНС – Владислав Бугасов и Евгений Сокур.

Последний, кстати, является ярким примером того, как отсутствие ответственности побуждает чиновников к нарушениям законодательства, особенно антикоррупционного. В частности, по данным УНН, Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК Начало проверку в отношении Евгения Сокура. В агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг.

Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Кроме того, Сокур является фигурантом уголовного производства, открытого 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром. Дело открыто из-за того, что 26 октября 2022 года Сокур подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. По данным ГБР, это уголовное производство до сих пор расследуется.

Конкурс - ключ к прозрачности

Решением проблем, связанных с коррупцией и безответственностью в налоговой может стать ее полная перезагрузка. При этом отбирать новое руководство ГНС нужно на открытом конкурсе с участием экспертов, которым доверяет общество.

По мнению Ильи Несходовского, такой подход к кадровым назначениям позволит восстановить доверие к налоговой службе, а также гарантирует, что ее руководство будет добропорядочными профессионалами.

Это всегда актуально, когда осуществляется принятие соответствующих процедур, которые позволяют на открытом конкурсе на основе решения комиссии, в которой есть представители, которым мы доверяем, выбрать руководителя, который будет соответствовать критериям профессионализма, добропорядочности, и это однозначно надо делать... потому, что сегодня эта институция была действенной действительно надо изменить подходы и выбирать руководителя налоговой таким образом. Это шаг к возвращению доверия к этому органу - отметил он.

Стоит отметить, что важность того, чтобы этот конкурс проводился под контролем независимых наблюдателей, в частности представителей международных организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский Союз, которые неоднократно призывали Украину к глубоким реформам в налоговой сфере и призывали к привлечению иностранных наблюдателей к проведению конкурсов на должности в государственные органы.

Власти следует понимать, что открытая конкурсная процедура для отбора руководства Государственной налоговой службы должна стать приоритетом в реформировании налоговой системы Украины. Это не только будет способствовать привлечению профессионалов к управлению, но и вернет доверие к налоговой, снизит коррупционные риски и обеспечит ответственность руководителей за свои действия. Без этих шагов ГНС будет оставаться в тени постоянных скандалов и злоупотреблений, что вредит как экономике страны, так и ее международной репутации.

Презумпция злой воли

Проблемы, которые существуют в работе ГНС связаны не только с безответственностью руководства и скандалами, в которых оно фигурирует. Предприниматели все чаще жалуются на то, что налоговая превратилась в карательный орган, где неугодных бизнесменов выбирают исключительно в ручном режиме. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблемы у бизнеса возникают не из-за уровня налогов, а из-за стиля администрирования.

По его словам, сейчас уровень доверия к налоговой среди предпринимателей очень низкий. «Мы видим определенную презумпцию злой воли со стороны налоговой и со стороны госорганов. То есть налогоплательщик - это потенциальный нарушитель налогового законодательства скорее, чем законопослушный плательщик, который может допустить какие-то ошибки и которому надо помочь», - рассказал Ващук.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что такая ситуация сложилась из-за введения понятия «рисковое предприятие». Эта идея принадлежит председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, которого в СМИ называют «серым кардиналом» налоговой.

В частности, автоматизированная система мониторинга соответствия налоговой накладной/расчета корректировки критериям оценки степени рисков (СМКОР), по словам специалистов, позволяет налоговикам в ручном режиме относить бизнес к категории «рисковый» и блокировать его налоговые накладные и расчеты корректировки.

"Недавно проводили презентацию аналитики по блокированию налоговых накладных для предпринимателей в СЕО-клабе... Если очень коротко и очень обще, то мы пришли к единому логическому выводу, что чаще всего система СМКОР блокирует накладные (и останавливает работу предприятия) не потому, что бизнесмен что-то нарушил или его операция рисковая. А потому, что не повезло", - рассказал бывший военный, лидер партии "Демократический топор" Юрий Гудименко.

Предоставление статуса "рисковый" и вывод из него – не единственная схема, которая работает в налоговой. По словам экономического эксперта, аналитика Павел Себастьянович сюда также можно отнести:

фиктивный экспорт (это когда документы прошли таможней, а товар не перемещался);

регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний;

возврат НДС с фиктивного экспорта;

экспорт товара по фиктивным документам с фиктивным НДС;

реальный возврат НДС по фиктивным документам;

скрутки (импортные бананы превращаются в экспортное зерно);

отказ в регистрации налоговой накладной и конфискация НДС.

«Я очень надеюсь, что после смены власти Гетманцев еще долго будет мелькать на страницах и экранах СМИ - расследовать его наследие будет и БЭБ, и ГБР, и НАБУ. Министр финансов Марченко будет объяснять, по какой причине налоговой и таможенной политикой занимался не сам министр, а глава налогового комитета», - отметил Себастьянович.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка кроме кадровой перезагрузки в ГНС, нужна глубокая реформа этого органа. Речь идет, в частности, о подходах к администрированию налогов. «Если говорить вообще о работе налоговой, то она не превратилась в сервисную службу, к сожалению», - отметил он.