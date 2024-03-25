Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

В суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как выяснили следователи, он организовал коррупционную схему с боевыми выплатами подчиненным. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Следователи выяснили, что возглавляя Запорожский ОТЦК СП чиновник, без законных оснований, отправил приближенных к себе подчиненных в одну из бригад ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

В итоге семи военнослужащим, которые не принимали участие в боевых действиях, было начислено более 1 млн гривен выплат.

Бывший военком обвиняется в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд также арестовал имущество обвиняемого: квартиру в Запорожье и три земельных участка в Запорожской области - резюмировали правоохранители

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Дополнение

В ГБР подчеркивают, что уголовные производства в отношении других участников схемы продолжаются.

Отмечается, что военные, которые получали выплаты, не были назначены на должности в подразделении, не участвовали в боях и фактически безосновательно находились в прифронтовой зоне.

Они находились там как в отпуске, жили по свободному графику и даже имели возможность выезжать домой на выходные. Однако военнослужащие получали повышенные выплаты и возможность получить статус участников боевых действий.

Напомним,

Сотрудника Тернопольского военного комиссариата задержали за систематическое получение взяток в виде строительных материалов от уклонистов от мобилизации в обмен на снятие их с военных баз данных.

Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан