Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
kievКиев
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  67877 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  102057 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  153078 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  149375 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  152842 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214872 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180750 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176796 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172845 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140441 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

  •  10625 просмотра
"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров

"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров

  •  10289 просмотра
куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ

куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ

  •  10035 просмотра
В ск рф требуют ареста еще троих обвиняемых в нападении на "Крокус Сити холл"

В ск рф требуют ареста еще троих обвиняемых в нападении на "Крокус Сити холл"

  •  10517 просмотра
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

  •  12428 просмотра
Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

  •  12518 просмотра
Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

  •  14080 просмотра
В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

  •  12126 просмотра
В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

  •  16036 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

  •  15107 просмотра

Популярные

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

  •  87703 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  117895 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

  •  106510 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

  •  104902 просмотра
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

  •  100859 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  378321 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  338770 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  359240 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  382606 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  474015 просмотра

Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

Бывший руководитель Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки организовал коррупционную схему, отправив подчиненных в воинскую часть без законных оснований, что позволило им получить более 1 млн грн боевых выплат, несмотря на то, что они не принимали участия в боевых действиях.

Война •   •  10625 просмотра
Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров

За прошедшую неделю ударные роты БПЛА из "Армии дронов" поразили более 370 единиц российской военной техники, включая 50 танков, 78 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 95 орудий и 192 российских солдат.

Война •   •  10289 просмотра
"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров

куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ

российский куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил установку первичной переработки нефти CDU-5 после атаки беспилотника, потеряв половину своих производственных мощностей.

Война •   •  10035 просмотра
куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ

В ск рф требуют ареста еще троих обвиняемых в нападении на "Крокус Сити холл"

Как следует из материалов, переданных в российский суд, обвиняемые - два брата и их отец Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы. Непосредственная роль обвиняемых пока неясна.

Криминал и ЧП •   •  10517 просмотра
В ск рф требуют ареста еще троих обвиняемых в нападении на "Крокус Сити холл"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

В Верховную Раду подан законопроект, регулирующий работу социальных сетей, таких как Telegram, в Украине, требует раскрытия информации о владельцах и источниках финансирования, а также ограничивает использование платформ с непрозрачной структурой собственности.

политика •   •  12428 просмотра
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по регулированию работы социальных сетей

Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд, но российский посол не явился на вызов Польши для объяснения инцидента.

Война •   •  12518 просмотра
Посол рф проигнорировал вызов в МИД Польши из-за нарушения воздушного пространства ракетой

Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

Благодаря собственным беспилотникам-камикадзе Украина заставила российский флот бежать из акватории Крыма, несмотря на отсутствие мощного военно-морского флота.

Война •   •  14080 просмотра
Не имея мощного флота, Украина заставила российские военные корабли бежать из оккупированного Крыма - ГУР

В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

Мать украинской прыгуньи на батуте Светланы Мальковой погибла во время российского ракетного обстрела Николаева. Минмолодьспорта и НОК Украины осудили убийство россиянами мамы украинской атлетки.

Война •   •  12126 просмотра
В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

Европейский Союз отверг попытки россии связать Украину с недавним терактом в Подмосковье, призвав рф не использовать это нападение как повод для эскалации агрессии против Украины или внутренних репрессий.

Война •   •  16036 просмотра
В ЕС обеспокоены попытками рф связать Украину с терактом в подмосковье: заявили, что нет никаких доказательств связи

Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

Сообщалось о десяти жертвах, в том числе 16-летней девушке, после российской атаки на Печерский район Киева: двое были госпитализированы, восемь получили помощь на месте, но сообщения о том, что кто-то оказался под завалами, не подтвердились.

Война •   •  15107 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась