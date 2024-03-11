Столичные правоохранители задержали членов группировки, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывали граждан
Киев • УНН
В Киеве правоохранители задержали членов группировки, которые мошенничали граждан, представляясь работниками полиции и торговых центров, обещая за деньги снять мужчин призывного возраста с воинского учета, по 10 эпизодам мошенничества, вымогательства и похищения людей.
Правоохранители Киева задержали членов группировки, которые под видом полицейских и сотрудников ТЦК обманывали граждан, обещая мужчинам призывного возраста помощь в снятии с воинского учета.
В общем, на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека, сообщают в Нацполиции, передает УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, правоохранители задержали аферистов, которые обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с воинского учета. Так, у одного из потерпевшего они выманили 1,7 млн гривен, а в целом, на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека.
В состав группировки входили жители столицы, которые представляясь сотрудниками полиции, ТЦК и других правоохранительных органов, завладевали средствами граждан
Рубель отметил, что каждый из фигурантов выполнял свою роль: разрабатывал план и методы совершения преступлений, подыскивал исполнителей и автомобили, которые использовались членами группы.
Некоторые из участников имеют криминальный опыт за тяжкие преступления и неоднократно задерживались полицейскими.
В течение длительного времени злоумышленники под разными предлогами для решения данного вопроса требовали от мужчины различные суммы. Когда потерпевший отказался им платить средства, фигуранты силой посадили его в свой автомобиль и физическими угрозами заставили перечислить средства на банковскую карточку участника преступной группы
8 марта были задержаны организатор и двое участников группировки, у которых изъяли оружие.
По результатам обысков по местам жительства лиц, причастных к преступной деятельности, изъяли помповое ружье, пистолет Макарова, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобили
Сейчас трем задержанным и еще одному члену группировки сообщили о подозрениях. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы: ч. 5 ст. 190 (мошенничество); ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы); ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры уже обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения других причастных лиц к ответственности. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое может грозить фигурантам, до 12 лет лишения свободы
Напомним,
Правоохранители сообщили о подозрении двум фигурантам, которые запустили фейерверк в Броварах Киевской области в военное время. https://unn.ua/news/zapustyly-feierverk-na-kyivshchyni-dvom-fihurantam-povidomleno-pro-pidozru
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