Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Уголовные производства по злоупотреблению властью и служебным положением в Украине вызывают немалый общественный резонанс, особенно когда речь идет о должностных лицах, которые, несмотря на обвинения, продолжают выполнять свои обязанности. Такие дела требуют быстрого и эффективного расследования, ведь затягивание не только вредят имиджу государственных институтов, но и негативно влияют на восприятие Украины на международной арене, особенно в контексте евроинтеграции и сотрудничества с международными партнерами, пишет УНН.

Злоупотребление властью в случае государственных служащих, в частности чиновников, имеют значительное влияние на политическую и экономическую стабильность государства. Особенно, если нарушения касаются злоупотребления властью и служебным положением. Чем дольше эти чиновники остаются на своих должностях, тем сильнее их деятельность подрывает доверие граждан и партнеров к органам власти, а также усиливает риск повторных злоупотреблений.

Бывший первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков предостерегает, что слишком быстрое расследование уголовного производства против чиновника может восприниматься как преследование. Поэтому здесь важен взвешенный подход.

«С одной стороны быстрое, слишком быстрое расследование уголовных производств по фактам злоупотреблений может быть преследованием, в том числе по политическим и другим мотивам, и этот риск невозможно оставлять в стороне. И с другой стороны, в пользу эффективного и быстрого расследования уголовного производства говорит то, что множество чиновников, о причастности к служебным злоупотреблениям которых публично объявили в СМИ, в течение обычно нескольких лет не получают приговор - это говорит об абсолютной безнаказанности», - отметил Бабиков в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, затягивание с расследованиями таких уголовных дел приводит к тому, что те, кто знают этих должностных лиц, понимают, что фактически эффективная защита применения различных процессуальных диверсий позволяет им избегать уголовной ответственности и соответственно продолжать скажем «нести службу на пользу стране», продолжать зарабатывать денежные средства и за счет них влиять в том числе на органы досудебного расследования и суд.

«Безнаказанность соответственно порождает еще больший правовой нигилизм в стране», - подчеркнул Бабиков.

Кейс Зимы

Для эффективного противодействия злоупотреблению властью нужно создать условия, при которых расследования ведутся в короткие сроки. Временные рамки важны не только для минимизации вреда, который наносит вероятный правонарушитель, но и для обеспечения правосудия, соответствующего стандартам правового государства. Соответствующим примером может служить уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и служебным положением против Александра Зимы, главного юриста Национального банка Украины (НБУ).

Однако, несмотря на резонанс дела, оно затянулось, что вызвало дополнительные вопросы относительно прозрачности и эффективности расследований.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Когда чиновник, которого подозревают в злоупотреблениях, продолжает работать, существует риск влияния на свидетелей, сокрытия доказательств или других форм препятствования расследованию. Кроме того, такие дела могут иметь серьезные международные последствия, поскольку открытость и оперативность следствия являются ключевыми факторами для поддержания партнерских отношений Украины с иностранными государствами и организациями, которые оказывают поддержку Украине.