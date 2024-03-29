Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  2658 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  40608 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  131694 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  132821 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152744 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142960 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145182 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153301 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127587 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
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27 марта 2024, 10:45  •  239230 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  596555 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  545978 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  558227 просмотра

Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении

В Одессе произошло отключение электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, сейчас продолжаются ремонтные работы, которые должны восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и жилых домов в течение нескольких часов.

Война •   •  8109 просмотра
Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении

С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет с 50 грн до 75 грн в связи с увеличением производственных затрат.

Общество •   •  10060 просмотра
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

Законопроект о мобилизации: комитет Рады рассмотрел все 4269 правок - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации, и Верховная Рада может начать рассмотрение документа уже через две недели.

Война •   •  10706 просмотра
Законопроект о мобилизации: комитет Рады рассмотрел все 4269 правок - нардеп

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Для того, чтобы продукты на основе медицинского каннабиса стали доступными, Украине необходимо внести ряд законодательных изменений, в частности, изменить классификацию каннабиса и каннабидиола, установить перечень утвержденных медицинских показаний и определить разрешенные лекарственные формы, а фармацевтический сектор также должен подготовиться к реализации таких лекарств, что может начаться уже к концу этого года, если бизнес будет готов.

политика •   •  40608 просмотра
Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Зеленский уволил посла Украины в Молдове

Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.

политика •   •  9408 просмотра
Зеленский уволил посла Украины в Молдове

Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины, для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял.

Война •   •  10583 просмотра
Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ

Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединенные Штаты 9 мая, чтобы впервые встретиться с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Новости Мира •   •  9063 просмотра
Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ

Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Алексей Данилов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, теперь будет работать в дипломатической сфере, объявил Президент Владимир Зеленский.

политика •   •  9724 просмотра
Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский

Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил двусторонние отношения, региональную ситуацию, глобальную безопасность, украинскую формулу мира и восстановление довоенного уровня сотрудничества с Индией во время переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели.

Война •   •  10372 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны

Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей

Любое усиление фискального давления на бизнес является неоправданным и вредным, поскольку возложит значительные расходы на бизнес, а дополнительные поступления в государственный бюджет будут минимальными, считает президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей.

Экономика •   •  10423 просмотра
Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей