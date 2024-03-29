Без света осталось несколько районов Одессы: в ДТЭК предупредили об аварийном отключении

В Одессе из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры произошло аварийное отключение света. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Отмечается, что ремонтные работы уже продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезаживляют на резерв объекты критической инфраструктуры и дома.

Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Укрэнерго. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов - предупредили в ДТЭК.

В компании предупредили, что ориентировочное время восстановления света: в течение нескольких часов.

рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

Напомним

В Укрэнерго предупредили, что из-за российских ракетных обстрелов, повредивших тепловые и гидроэлектростанции, поставки электроэнергии ограничены на Криворожье и Харьковской области. Однако, возможны ограничения еще в двух регионах.