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Без света из-за непогоды часть жителей в 4 областях, потребление снижается - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 185 просмотра

103 населенных пункта в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды. Потребление электроэнергии снижается благодаря ясной и прохладной погоде, что способствует работе солнечных электростанций.

Без света из-за непогоды часть жителей в 4 областях, потребление снижается - Укрэнерго

Непогода обесточила 103 населенных пункта в четырех областях, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, но пользоваться мощными электроприборами стоит с 10:00 до 18:00, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза и сильные порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 103 населенных пункта в четырех областях.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов, указали в компании.

Потребление

Потребление электроэнергии, как указано, демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 1 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,2% ниже, чем в предыдущий день. "Причина таких изменений - установление ясной и прохладной погоды в большинстве регионов Украины. Это обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и в то же время не побуждает потребителей к пользованию кондиционерами", - пояснили в НЭК.

Вчера, 30 июня, суточный максимум потребления был вечером - на 1,2% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Обстрел Запорожской области: оккупанты оставили Степногорскую громаду без света, воды и связи01.07.25, 12:19 • 203 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
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