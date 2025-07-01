Без світла через негоду частина жителів у 4 областях, споживання знижується - Укренерго

Негода знеструмила 103 населені пункти у чотирьох областях, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, але користуватися потужними електроприладами варто з 10:00 до 18:00, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Наслідки негоди

Через несприятливі погодні умови (дощ, грозу та сильні пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 103 населені пункти у чотирьох областях.

Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, зазначили у компанії.

Споживання

Споживання електроенергії, як вказано, демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 1 липня, станом на 9:30, воно було на 3,2% нижчим, ніж попереднього дня. "Причина таких змін - встановлення ясної та прохолодної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та водночас не спонукає споживачів до користування кондиціонерами", - пояснили у НЕК.

Вчора, 30 червня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - наголосили в Укренерго.

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