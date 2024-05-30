Берлин может позволить Украине наносить удары по рф немецким оружием-Politico

Правительство Германии осторожно отказывается от сомнений в вопросе разрешения Украине наносить удары по военным объектам на территории России с помощью переданного вооружения. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может использовать оружие, которое передала его страна, в рамках международного права. Фактически это даст возможность использовать оружие против государства-агрессора России.

Пресс секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт заявил журналистам, что"оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, и (могут) распространяться и на территорию агрессора". В то же время он подчеркнул, что не может раскрыть точных договоренностей с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они "конфиденциальны".

Хебестрайт утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" о том, что Украина не будет использовать немецкое оружие на российской земле, было "констатацией фактов", которая была верной на тот момент, но не обязательно применима к будущему.

Издание цитирует слова человека, знакомого с позицией правительства Германии, заявившего о том, что канцлер Олаф Шольц поддерживает позицию разрешить Украине использование западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины