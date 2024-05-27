Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины и отметил, что эти потери являются результатом "империалистической мании величия" путина, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Есть цифры, которые свидетельствуют о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат в месяц", - говорит Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что потери в российской армии, а также гибель многочисленных украинских воинов и гражданских, являются следствием "империалистической мании величия" владимира путина.

Он отметил, что президент россии рассматривает Украину и беларусь как части россии, тем самым нарушая давний европейский принцип неприкосновенности границ.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает разрешение Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.