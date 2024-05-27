Шольц заявив, що рф щомісяця втрачає до 24 тисяч солдатів у війні проти України
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росія втрачає до 24 000 солдатів щомісяця у війні проти України через "імперіалістичну манію величі" путіна.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рф щомісяця втрачає до 24 тисяч солдатів у війні проти України та наголосив, що ці втрати є результатом "імперіалістичної манії величі" путіна, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Є цифри, які свідчать про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів на місяць", - каже Шольц.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вказав, що втрати в російській армії, а також загибель численних українських воїнів та цивільних, є наслідком "імперіалістичної манії величі" володимира путіна.
Він зазначив, що президент росії розглядає Україну та білорусь як частини росії, тим самим порушуючи давній європейський принцип недоторканності кордонів.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для ураження цілей у росії.