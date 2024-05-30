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Берлін може дозволити Україні завдавати ударів по рф німецькою зброєю - Politico

Берлін може дозволити Україні завдавати ударів по рф німецькою зброєю - Politico

Київ • УНН

 • 23374 перегляди

Німеччина може дозволити Україні використовувати поставлену Німеччиною зброю для нанесення ударів по військових об'єктах на території росії.

Уряд Німеччини обережно відмовляється від сумнівів у питанні дозволу Україні завдавати ударів по військових об’єктах на території росії за допомогою переданого озброєння. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, яку передала його країна, у рамках міжнародного права. Фактично це дасть можливість використовувати зброю проти держави-агресора росії.

Прессекретар Шольца Штеффен Хебестрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, і (можуть) поширюватися і на територію агресора". Водночас він підкреслив, що не може розкрити точних домовленостей із Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони "конфіденційні".

Хебестрайт стверджував, що заява Шольца річної давності, в якій він сказав, що існує "консенсус" про те, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на російській землі, була "констатацією фактів", що була вірною на той момент, але не обов'язково може бути застосована до майбутнього.

Видання цитує слова людини, знайомої з позицією уряду Німеччини, яка заявила про те, що канцлер Олаф Шольц підтримує позицію дозволити Україні використання західної зброї проти цілей усередині росії, не вдаючись у подробиці.

Шольц заявив, що рф щомісяця втрачає до 24 тисяч солдатів у війні проти України27.05.24, 17:26 • 20277 переглядiв

Ольга Розгон

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