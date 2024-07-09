Бьемся за большее количество ПВО для Украины, бьемся за большее количество самолетов F-16. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой визит в Вашингтон и саммит НАТО, передает УНН.

"Сейчас - Вашингтон. Сегодня начинается саммит НАТО. Бьемся за большее количество ПВО для Украины. Я уверен, что будет. Бьемся за большее количество самолетов. F-16. Боремся, чтобы были. Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины - а это оружие и финансы, политическая поддержка. Бьемся за необходимые решительные действия Америки и Европы - то, что укрепит наших воинов", - заявил Зеленский во время видеообращения.

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Президент подчеркнул, что "мы делаем и всегда будем делать все, чтобы российский террор проиграл".

По его словам, "это надо не только нашему государству - это всем нужно, буквально каждому партнеру, всем народам".

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