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"Белоснежку" запретили в Ливане из-за участия в фильме израильской актрисы

Киев • УНН

 • 4020 просмотра

В Ливане запретили показ фильма "Белоснежка" из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот. Ранее был запрещен фильм "Капитан Америка" по той же причине.

"Белоснежку" запретили в Ливане из-за участия в фильме израильской актрисы

Фильм студии Уолта Диснея "Белоснежка" запретили показывать в кинотеатрах Ливана из-за присутствия в фильме израильской актрисы Галь Гадот, которая играет роль Злой Королевы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Запрет выдвинул министр внутренних дел Ливана Ахмад Аль-Хаджар, который, по данным местных СМИ, также отвечает за контроль за кино и СМИ на фоне нападений Израиля на Хезболлу в Ливане, которые повлекли за собой гибель гражданских.

Гадот уже давно находится в "списке бойкота Израиля" Ливана, и ни один фильм, в котором она снимается, никогда не выходил в стране

- передает издание комментарий представителя дистрибьютора Italia Films, базирующегося в Бейруте и обслуживающего фильмы Disney в регионе.

Представитель Italia Films добавил, что, вопреки некоторым сообщениям, "Белоснежка" также не была запрещена в Кувейте.

Запрет "Белоснежки" в Ливане последовал за аналогичным запретом (примерно два месяца назад) показа фильма Marvel "Капитан Америка: Дивный новый мир". Его не допустили в прокат из-за присутствия в фильме израильской актрисы Ширы Хаа.

Дополнительно

Галь Гадот родилась в Израиле и служила в Армии обороны Израиля, была откровенной защитницей страны, особенно после нападений ХАМАС 7 октября.

Я никогда не могла представить, что на улицах Соединенных Штатов и в разных городах мира мы увидим людей, которые не осуждают ХАМАС, а празднуют, оправдывают и подбадривают резню евреев

- сказала она в пылкой речи на ежегодном саммите Антидиффамационной лиги 4 марта в Нью-Йорке.

Disney заработала более $87 млн на "Белоснежке", несмотря на критику24.03.25, 12:14 • 42054 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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