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"Білосніжку" заборонили в Лівані через участь у фільмі ізраїльської акторки

Київ • УНН

 • 4374 перегляди

У Лівані заборонили показ фільму "Білосніжка" через участь у ньому ізраїльської акторки Галь Гадот. Раніше було заборонено фільм "Капітан Америка" з тієї ж причини.

"Білосніжку" заборонили в Лівані через участь у фільмі ізраїльської акторки

Фільм студії Волта Діснея "Білосніжка" заборонили показувати в кінотеатрах Лівану через присутність у фільмі ізраїльської актриси Галь Гадот, яка грає роль Злої Королеви. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

Заборону висунув міністр внутрішніх справ Лівану Ахмад Аль-Хаджар, який, за даними місцевих ЗМІ також відповідальний за контроль за кіно та ЗМІ на тлі нападів Ізраїлю на Хезболлу в Лівані, які спричинили загибель цивільних.

Гадот вже давно перебуває в "списку бойкоту Ізраїлю" Лівану, і жоден фільм, у якому вона знімається, ніколи не виходив у країні

- передає видання коментар представника дистриб'ютора Italia Films, що базується в Бейруті та обслуговує фільми Disney у регіоні.

Представник Italia Films додав, що, всупереч деяким повідомленням, "Білосніжка" також не була заборонена в Кувейті.

Заборона "Білосніжки" в Лівані послідувала за аналогічною забороною (приблизно два місяці тому) показу фільму Marvel "Капітан Америка: Чудовий новий світ". Його не допустили у прокат через присутність у фільмі ізраїльської актриси Шіри Хаа.

Додатково

Галь Ґадот народилася в Ізраїлі та служила в Армії оборони Ізраїлю, була відвертою захисницею країни, особливо після нападів ХАМАС 7 жовтня.

Я ніколи не могла уявити, що на вулицях Сполучених Штатів і в різних містах світу ми побачимо людей, які не засуджують ХАМАС, а святкують, виправдовують і підбадьорюють різанину євреїв

- сказала вона у палкій промові на щорічному саміті Антидифамаційної ліги 4 березня в Нью-Йорку.

Disney заробила понад $87 млн на "Білосніжці" попри критику24.03.25, 12:14 • 42054 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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