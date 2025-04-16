"Білосніжку" заборонили в Лівані через участь у фільмі ізраїльської акторки

Фільм студії Волта Діснея "Білосніжка" заборонили показувати в кінотеатрах Лівану через присутність у фільмі ізраїльської актриси Галь Гадот, яка грає роль Злої Королеви. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

Заборону висунув міністр внутрішніх справ Лівану Ахмад Аль-Хаджар, який, за даними місцевих ЗМІ також відповідальний за контроль за кіно та ЗМІ на тлі нападів Ізраїлю на Хезболлу в Лівані, які спричинили загибель цивільних.

- передає видання коментар представника дистриб'ютора Italia Films, що базується в Бейруті та обслуговує фільми Disney у регіоні.

Гадот вже давно перебуває в "списку бойкоту Ізраїлю" Лівану, і жоден фільм, у якому вона знімається, ніколи не виходив у країні

Представник Italia Films додав, що, всупереч деяким повідомленням, "Білосніжка" також не була заборонена в Кувейті.

Заборона "Білосніжки" в Лівані послідувала за аналогічною забороною (приблизно два місяці тому) показу фільму Marvel "Капітан Америка: Чудовий новий світ". Його не допустили у прокат через присутність у фільмі ізраїльської актриси Шіри Хаа.

Галь Ґадот народилася в Ізраїлі та служила в Армії оборони Ізраїлю, була відвертою захисницею країни, особливо після нападів ХАМАС 7 жовтня.

Я ніколи не могла уявити, що на вулицях Сполучених Штатів і в різних містах світу ми побачимо людей, які не засуджують ХАМАС, а святкують, виправдовують і підбадьорюють різанину євреїв