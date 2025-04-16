"Білосніжку" заборонили в Лівані через участь у фільмі ізраїльської акторки
Київ • УНН
У Лівані заборонили показ фільму "Білосніжка" через участь у ньому ізраїльської акторки Галь Гадот. Раніше було заборонено фільм "Капітан Америка" з тієї ж причини.
Фільм студії Волта Діснея "Білосніжка" заборонили показувати в кінотеатрах Лівану через присутність у фільмі ізраїльської актриси Галь Гадот, яка грає роль Злої Королеви. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.
Заборону висунув міністр внутрішніх справ Лівану Ахмад Аль-Хаджар, який, за даними місцевих ЗМІ також відповідальний за контроль за кіно та ЗМІ на тлі нападів Ізраїлю на Хезболлу в Лівані, які спричинили загибель цивільних.
Гадот вже давно перебуває в "списку бойкоту Ізраїлю" Лівану, і жоден фільм, у якому вона знімається, ніколи не виходив у країні
Представник Italia Films додав, що, всупереч деяким повідомленням, "Білосніжка" також не була заборонена в Кувейті.
Заборона "Білосніжки" в Лівані послідувала за аналогічною забороною (приблизно два місяці тому) показу фільму Marvel "Капітан Америка: Чудовий новий світ". Його не допустили у прокат через присутність у фільмі ізраїльської актриси Шіри Хаа.
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Галь Ґадот народилася в Ізраїлі та служила в Армії оборони Ізраїлю, була відвертою захисницею країни, особливо після нападів ХАМАС 7 жовтня.
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