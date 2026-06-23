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Беларусь является соучастником российской агрессии еще с 2022 года - эксперт

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Эксперт Дмитрий Левусь заявил, что Беларусь предоставляет России территорию для вторжения и интегрировала свой ВПК в систему агрессии.

Беларусь является соучастником российской агрессии еще с 2022 года - эксперт

Режим Александра Лукашенко фактически стал соучастником российской агрессии против Украины с самого начала полномасштабного вторжения. Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил эксперт-международник Дмитрий Левусь, передает УНН.

Детали

По словам эксперта, роль Беларуси в войне не ограничивается лишь политической поддержкой Кремля.

Беларусь Лукашенко с 2022 года является соучастником агрессии. Именно с ее территории вторгались российские войска, которые должны были захватить Чернигов и Киев. Именно эти подразделения затем совершали преступления в Буче и захватывали Чернобыльскую атомную электростанцию

- сказал Левусь.

Он подчеркнул, что Минск продолжает оказывать Москве важную поддержку.

Лукашенко превратил Беларусь в надежный тыл для России. Белорусский военно-промышленный комплекс фактически встроен в систему обеспечения российской агрессии. Кроме того, на территорию Беларуси вывозят детей с временно оккупированных украинских территорий, где им навязывают идеологию так называемого "русского мира"

- отметил эксперт.

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