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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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беларусь должна разбираться с рф по беспилотникам в своем небе - ОТГ "Северск"

беларусь должна разбираться с рф по беспилотникам в своем небе - ОТГ "Северск"

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 12:14  •  9365 просмотра

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Представитель ОТГ "Северск" заявил, что российские ударные БПЛА летали через беларусь. Ситуация на границе с беларусью стабильная, но Украина готова к обороне с учетом опыта полномасштабного наступления.

беларусь должна разбираться относительно беспилотников в своем воздушном пространстве с россией, потому что именно российские ударные БПЛА летали по маршруту через беларусь. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок"), передает УНН.

По словам Мысника, такие маршруты беспилотников фиксировались "в последнее время".

"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты такими маршрутами через Черниговскую область и дальше на Беларусь заходили. Такие случаи были. Потому что и как у них там летает - они должны между собой разбираться с россией", - рассказал Мысник.

Он отметил, что сейчас оперативная обстановка на границе с беларусью не изменилась.

"Система обороны охватывает границы Украины и с беларусью, и с россией. Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления".

"На участке границы с беларусью, что касается Черниговщины, значительных изменений оперативная ситуация не претерпела. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий. Неоднократно слышали заявления военно-политического руководства беларуси о разных активизациях своих действий или проверки боевой готовности и так далее. Но мы внимательно следим не за словами, а за действиями. Мы не делаем исключений, систему обороны мы строим единую: как со стороны рф, так и со стороны белоруссии. Она создана, она укреплена, мы учитываем опыт предыдущих событий", - заявил Мысник.

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Дополнение

11 августа Демченко сообщал, что ситуация на украинско-белорусской границе остается стабильной и полностью контролируемой, однако снова растет напряженность из-за активизации Беларуси, которая "подыгрывает" интересам россии.

Контекст

лукашенко выступил с утверждением, что 9 августа ПВО сбила несколько целей, предположительно дронов, над территорией беларуси. По его словам, они прилетели из Украины, но доказательств не предоставил.

Министр обороны рб виктор хренин после этого заявил, что в беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
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