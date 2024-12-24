Байден подписал оборонный бюджет США на 895 миллиардов долларов

ukenru
Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
07:08 • 39797 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
06:30 • 102443 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 105312 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 116543 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 115428 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 115790 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 107162 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 103176 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 101112 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 118102 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 87601 просмотра
Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине

 • 65721 просмотра
"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

"Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от ЕИБ на защиту от дронов

 • 33554 просмотра
США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

03:51 • 33891 просмотра
В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях ракетоносители рф отсутствуют

05:06 • 29013 просмотра
публикации
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

06:30 • 102443 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 116347 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 118102 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 123145 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 125664 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

08:31 • 9903 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

07:58 • 22366 просмотра
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 87601 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 84650 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 100499 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Байден подписал оборонный бюджет США на 895 миллиардов долларов

Байден подписал оборонный бюджет США на 895 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

 • 2875 просмотра

Read in English

Президент США утвердил оборонный бюджет на 895 млрд долларов, несмотря на некоторые противоречивые пункты. Документ вызвал беспокойство из-за ограничения президентских полномочий и запрета медицинской помощи трансгендерам.

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 895 миллиардов долларов.  По словам Байдена, документа обеспечивает жизненно важные льготы для военнослужащих, а также включает критически важные полномочия для поддержания национальной обороны и внутренней безопасности страны.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Белого дома

Детали 

Несмотря на то, что Байден подписал документ, он указал, что некоторые его положения вызывают беспокойство.

По его словам, ряд положений закона при определенных обстоятельствах может препятствовать осуществлению полномочий президента по изложению позиции Соединенных Штатов на международных переговорах или форумах. 

Некоторые положения документа, по словам Байдена, требуют от президента и других должностных лиц предоставлять в Конгресс отчеты, сообщения или планы, которые могут обычно содержать крайне секретную информацию, включая информацию, которая может раскрыть важнейшие источники разведданных или военные оперативные планы.  

Байден подписал документ несмотря на его возражения против формулировки, исключающей медицинское лечение трансгендеров для детей в семьях военнослужащих.

Байден заявил, что его администрация решительно выступает против этого положения, поскольку оно нацелено на группу, основанную на гендерной идентичности, и «вмешивается в роль родителей в определении наилучшего ухода за своими детьми». Он также сказал, что это также подрывает способность вооруженных сил, состоящих из добровольцев, набирать и удерживать талантливых людей.

Напомним 

Сенат США принял оборонный законопроект на сумму 895 миллиардов долларов.  В Палате представителей большинство демократов проголосовали против законопроекта после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон настоял на добавлении положения о запрете медицинской помощи трансгендерам для детей. Законопроект легко прошел, проголосовав 281-140 голосов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты