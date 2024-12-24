Байден подписал оборонный бюджет США на 895 миллиардов долларов
Киев • УНН
Президент США утвердил оборонный бюджет на 895 млрд долларов, несмотря на некоторые противоречивые пункты. Документ вызвал беспокойство из-за ограничения президентских полномочий и запрета медицинской помощи трансгендерам.
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 895 миллиардов долларов. По словам Байдена, документа обеспечивает жизненно важные льготы для военнослужащих, а также включает критически важные полномочия для поддержания национальной обороны и внутренней безопасности страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.
Детали
Несмотря на то, что Байден подписал документ, он указал, что некоторые его положения вызывают беспокойство.
По его словам, ряд положений закона при определенных обстоятельствах может препятствовать осуществлению полномочий президента по изложению позиции Соединенных Штатов на международных переговорах или форумах.
Некоторые положения документа, по словам Байдена, требуют от президента и других должностных лиц предоставлять в Конгресс отчеты, сообщения или планы, которые могут обычно содержать крайне секретную информацию, включая информацию, которая может раскрыть важнейшие источники разведданных или военные оперативные планы.
Байден подписал документ несмотря на его возражения против формулировки, исключающей медицинское лечение трансгендеров для детей в семьях военнослужащих.
Байден заявил, что его администрация решительно выступает против этого положения, поскольку оно нацелено на группу, основанную на гендерной идентичности, и «вмешивается в роль родителей в определении наилучшего ухода за своими детьми». Он также сказал, что это также подрывает способность вооруженных сил, состоящих из добровольцев, набирать и удерживать талантливых людей.
Напомним
Сенат США принял оборонный законопроект на сумму 895 миллиардов долларов. В Палате представителей большинство демократов проголосовали против законопроекта после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон настоял на добавлении положения о запрете медицинской помощи трансгендерам для детей. Законопроект легко прошел, проголосовав 281-140 голосов.