Джо Байден призвал к трем реформам для восстановления доверия к суду и демократии. Они включают лишение иммунитета экс-президента, ограничение полномочий судей и обязательный кодекс поведения для Верховного суда.
Джо Байден поддержал реформу Верховного суда и поправку о лишении иммунитета президента Соединенных Штатов в отношении преступлений, совершенных во время пребывания в должности. Передает УНН со ссылкой на страницу президента США Джо Байдена на платформе Х.
Детали
Сегодня я призываю к трем смелым реформам, чтобы восстановить доверие и подотчетность к суду и нашей демократии.
Президент США отметил ряд основных пунктов реформ:
1. Больше нет иммунитета за преступления, совершенные бывшим президентом во время пребывания в должности
2. Ограничение полномочий судей Верховного Суда
3. Обязательный кодекс поведения для Верховного Суда
Контекст
Толчок господина Байдена к реформам произошел через неделю после того, как президент завершил свою кандидатуру на переизбрание и одобрил вице-президента Камалу Харрис противостоять кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу в ноябре.
Вот что пишет по поводу решения президента США Washington Post:
Для Байдена, который долго сопротивлялся призывам реформировать Верховный суд, это объявление в понедельник означало значительное изменение его позиции в отношении одной из трех ветвей власти в Америке.
Президент официально объявит о своей поддержке изменений во время выступления по случаю 60-й годовщины Закона о гражданских правах в Президентской библиотеке LBJ в Остине, отмечает WP.
Кодекс поведения и полномочия судей
В отличие от других членов федеральной судебной системы, судьи Верховного Суда США, назначенные бессрочно, не имеют обязательного этического кодекса поведения.
Они подпадают под действие законов о раскрытии информации, которые требуют от них отчитываться о доходах и определенных подарках, хотя еда и другие проявления «личного гостеприимства», такие как проживание в частной резиденции, как правило, не подлежат декларированию.
В ноябре суд принял свой первый кодекс. Критики говорят, что кодекс поведения не заходит достаточно далеко, поскольку позволяет судьям самостоятельно решать, брать ли самоотвод по делам, и не предусматривает никакого механизма принуждения к его соблюдению.
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