Джо Байден поддержал реформу Верховного суда и поправку о лишении иммунитета президента Соединенных Штатов в отношении преступлений, совершенных во время пребывания в должности. Передает УНН со ссылкой на страницу президента США Джо Байдена на платформе Х.

Детали

Сегодня я призываю к трем смелым реформам, чтобы восстановить доверие и подотчетность к суду и нашей демократии. - заявил Байден.

Президент США отметил ряд основных пунктов реформ:

1. Больше нет иммунитета за преступления, совершенные бывшим президентом во время пребывания в должности

2. Ограничение полномочий судей Верховного Суда

3. Обязательный кодекс поведения для Верховного Суда

Контекст

Толчок господина Байдена к реформам произошел через неделю после того, как президент завершил свою кандидатуру на переизбрание и одобрил вице-президента Камалу Харрис противостоять кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу в ноябре.

Вот что пишет по поводу решения президента США Washington Post:

Для Байдена, который долго сопротивлялся призывам реформировать Верховный суд, это объявление в понедельник означало значительное изменение его позиции в отношении одной из трех ветвей власти в Америке.

Президент официально объявит о своей поддержке изменений во время выступления по случаю 60-й годовщины Закона о гражданских правах в Президентской библиотеке LBJ в Остине, отмечает WP.

Кодекс поведения и полномочия судей

В отличие от других членов федеральной судебной системы, судьи Верховного Суда США, назначенные бессрочно, не имеют обязательного этического кодекса поведения.

Они подпадают под действие законов о раскрытии информации, которые требуют от них отчитываться о доходах и определенных подарках, хотя еда и другие проявления «личного гостеприимства», такие как проживание в частной резиденции, как правило, не подлежат декларированию.

В ноябре суд принял свой первый кодекс. Критики говорят, что кодекс поведения не заходит достаточно далеко, поскольку позволяет судьям самостоятельно решать, брать ли самоотвод по делам, и не предусматривает никакого механизма принуждения к его соблюдению.

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