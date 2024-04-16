Байден обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой союзные отношения в НАТО, усиление оборонных возможностей Чехии, непоколебимую поддержку Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает УНН.

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"Лидеры подчеркнули свою непоколебимую поддержку Украины, которая защищается от жестокого вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Они также сосредоточились на вызовах в регионе Ближнего Востока, осудив "вопиющие и беспрецедентные атаки на Израиль со стороны Ирана" и его прокси.

Лидеры также говорили об американо-чешских отношениях в энергетической безопасности, углублении стратегических связей и общих демократических ценностях.

Президент Байден и премьер-министр Фиала также объявили о намерении своих стран подписать меморандум о взаимопонимании по противодействию манипулированию иностранной информацией, который поможет защитить демократические институты от иностранной дезинформации.

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