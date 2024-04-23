Байден обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины

Президент США Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказание помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Президент Байден провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить непоколебимую поддержку Украины во время ее защиты от российской агрессии. Президент фон дер Ляйен поздравила президента Байдена с недавним принятием Палатой представителей дополнения к национальной безопасности, которое является важным для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя - говорится в сообщении.

Байден также отметил, что постоянная международная поддержка является жизненно важной для борьбы Украины за свободу.

Напомним

Президент США Джо Байден пообещал быструю безопасность помощь для Украины в борьбе на поле боя и призвал Сенат прислать на его стол пакет национальной безопасности для оперативного подписания.