Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД
Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго
В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику
В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины
Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области
Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиковЭксклюзив
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД
Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.
Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго
Вражеские силы атаковали энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, что привело к обесточиванию Херсонской, Николаевской областей, излишки электроэнергии были переданы в Польшу.
В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности
В Одессе прогремел взрыв после того, как ВС ВС Украины предупредили о запуске вражеской ракеты в направлении Одесской области.
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику
Литва призывает союзников по НАТО срочно перейти к военной экономике, увеличив расходы на оборону минимум до 2% ВВП и расширив военное производство для сдерживания россии.
В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и области 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды, в связи с чем власти призывают жителей быть осторожными и не разводить костры на природе.
Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины
Бывшего народного депутата от запрещенной партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии россии, задержали при попытке побега из Украины возле Одесского пограничного пункта пропуска.
Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот
По данным Opendatabot, в 2023 году компании подали более 400 тыс. финансовых отчетов, из которых 0,6% содержали ошибки.
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области
Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком
В Донецкой области один местный житель погиб и девять получили ранения в результате российских атак, а женщина и ребенок могут быть под завалами в Константиновке после того, как по городу ударили российские управляемые бомбы.
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.