Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  36159 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112066 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 07:16  •  113200 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  503037 просмотра

Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.

Новости Мира •   •  10150 просмотра
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Вражеские силы атаковали энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, что привело к обесточиванию Херсонской, Николаевской областей, излишки электроэнергии были переданы в Польшу.

Война •   •  11144 просмотра
Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности

В Одессе прогремел взрыв после того, как ВС ВС Украины предупредили о запуске вражеской ракеты в направлении Одесской области.

Война •   •  11921 просмотра
В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности

В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику

Литва призывает союзников по НАТО срочно перейти к военной экономике, увеличив расходы на оборону минимум до 2% ВВП и расширив военное производство для сдерживания россии.

Новости Мира •   •  10719 просмотра
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику

В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве и области 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды, в связи с чем власти призывают жителей быть осторожными и не разводить костры на природе.

Общество •   •  11047 просмотра
В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины

Бывшего народного депутата от запрещенной партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии россии, задержали при попытке побега из Украины возле Одесского пограничного пункта пропуска.

Война •   •  13663 просмотра
Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины

Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

По данным Opendatabot, в 2023 году компании подали более 400 тыс. финансовых отчетов, из которых 0,6% содержали ошибки.

Экономика •   •  9373 просмотра
Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области

Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Война •   •  10927 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области

Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

В Донецкой области один местный житель погиб и девять получили ранения в результате российских атак, а женщина и ребенок могут быть под завалами в Константиновке после того, как по городу ударили российские управляемые бомбы.

Война •   •  12060 просмотра
Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.

Общество •   •  33876 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков