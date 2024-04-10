Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

Министр иностранных дел Пенни Вонг предположила, что Австралия должна признать палестинское государство, в рамках мирных усилий в регионе.

Об этом передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна может признать государственность Палестины, чтобы ускорить движение к миру в регионе. В то же время в ведомстве дипломатии Австралии отметили, что ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении Палестиной.

В своей речи во вторник вечером Вонг сказал, что решение на основе принципа двух государств, когда израильтяне и палестинцы живут бок о бок в отдельных странах, является "единственной надеждой разорвать бесконечный цикл насилия".

Справочно

Власти в Канберре уже давно заявляли, что признание палестинского государства может произойти только в рамках переговоров с Израилем о создании двух государств. Впрочем комментарии главы МИД Австралии Пенни Вонг перекликаются с речью британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона в начале этого года, - Кэмерон предположил, что Великобритания также может признать палестинскую государственность без поддержки Израиля.

Напомним,

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, участвующий в переговорах в Каире, представил новое предложение, которое поможет продвинуть соглашение между Израилем и ХАМАС по прекращению войны в Газе и освобождению заложников.

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