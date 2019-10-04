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Авиакатастрофа под Львовом: под самолетом до сих пор остаются тела погибших

Киев • УНН

 • 20531 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Под самолетом, аварийно севшего пол Львовом, до сих пор находятся тела двух погибших. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления ГУНП во Львовской области Андрей Кумечко во время брифинга для СМИ, передает УНН.

Авиакатастрофа под Львовом: под самолетом до сих пор остаются тела погибших

“В бортом находятся тела двух погибших. Работы (с получения тел, — ред.) Доходят до свершения”, — рассказал он.

Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании “Украина Аэроальянс” чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) — Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолете 51 год.

Рассматривается две версии происшествия: закончилось топливо и ошибка пилота.

Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибло пять человек. По факту аварии открыли уголовное производство.

На місці аварійної посадки літака АН-12 працює група слідчих.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276
Ми приносимо свої щирі співчуття всім родинам загиблих!

Сподіваємось на скоріше одужання поранених! pic.twitter.com/TTkaUwlYS9

— МВС України (@MVS_UA) October 4, 2019

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