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Авіакатастрофа під Львовом: під літаком досі залишаються тіла загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під літаком, що аварійно сів піл Львовом, досі знаходяться тіла двох загиблих. Про це заявив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області Андрій Кумечко під час брифінгу для ЗМІ, передає УНН.

Авіакатастрофа під Львовом: під літаком досі залишаються тіла загиблих

“Під бортом знаходяться тіла двох загиблих. Роботи (із діставання тіл, — ред.) доходять до звершення”, — розповів він.

Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.

Розглядається дві версії події: закінчилося пальне та помилка пілота.

Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п’ятеро людей. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

На місці аварійної посадки літака АН-12 працює група слідчих.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276
Ми приносимо свої щирі співчуття всім родинам загиблих!

Сподіваємось на скоріше одужання поранених! pic.twitter.com/TTkaUwlYS9

— МВС України (@MVS_UA) October 4, 2019

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