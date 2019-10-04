Авіакатастрофа під Львовом: під літаком досі залишаються тіла загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під літаком, що аварійно сів піл Львовом, досі знаходяться тіла двох загиблих. Про це заявив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області Андрій Кумечко під час брифінгу для ЗМІ, передає УНН.
“Під бортом знаходяться тіла двох загиблих. Роботи (із діставання тіл, — ред.) доходять до звершення”, — розповів він.
Нагадаємо, аварія сталася під час виконання літаком авіакомпанії “Україна Аероальянс” чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
Розглядається дві версії події: закінчилося пальне та помилка пілота.
Всього на борту було сім членів екіпажу і один супроводжуючий вантажу. В підсумку загинуло п’ятеро людей. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.
На місці аварійної посадки літака АН-12 працює група слідчих.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276
Ми приносимо свої щирі співчуття всім родинам загиблих!
Сподіваємось на скоріше одужання поранених! pic.twitter.com/TTkaUwlYS9