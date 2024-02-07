Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех
Киев • УНН
Количество жертв российского ракетного удара по жилому району в Киевской области возросло до трех, поскольку аварийные службы продолжают работать на поврежденном месте.
Из-за ракетной атаки на Киевскую область количество пострадавших возросло до трех.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киевской области.
Сегодня, 7 февраля, оккупант в очередной раз нанес удар по территории Киевской области. По состоянию на 10:00 в результате атаки повреждены частные дома, транспортные средства. К сожалению, есть трое пострадавших
Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевской области и спасатели.
Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.
Дополнение
Ранее было известно о двух раненых людей на Киевщине из-за ракетной атаки рф.
Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий ракетной атаки на Киевскую область, где в результате повреждены жилые дома, транспортные средства.
Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех
Количество жертв российского ракетного удара по жилому району в Киевской области возросло до трех, поскольку аварийные службы продолжают работать на поврежденном месте.
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