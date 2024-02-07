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Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех

Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 09:25  •  52375 просмотра

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Количество жертв российского ракетного удара по жилому району в Киевской области возросло до трех, поскольку аварийные службы продолжают работать на поврежденном месте.

Из-за  ракетной атаки на Киевскую область количество пострадавших возросло до трех.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киевской области.  

Сегодня, 7 февраля, оккупант в очередной раз нанес удар по территории Киевской области. По состоянию на 10:00 в результате атаки повреждены частные дома, транспортные средства. К сожалению, есть трое пострадавших

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевской области и спасатели.

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Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

  Дополнение

Ранее было известно о двух раненых  людей на Киевщине из-за ракетной атаки рф.

Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий ракетной атаки на Киевскую область, где в результате повреждены жилые дома, транспортные средства. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
kievКиев
Атаки рф на Київщину: кількість поранених зросла до трьох
Russian attacks on Kyiv region: the number of wounded increased to three
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