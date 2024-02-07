Атаки рф на Киевщину: количество раненых возросло до трех

Из-за ракетной атаки на Киевскую область количество пострадавших возросло до трех.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на полицию Киевской области.

Сегодня, 7 февраля, оккупант в очередной раз нанес удар по территории Киевской области. По состоянию на 10:00 в результате атаки повреждены частные дома, транспортные средства. К сожалению, есть трое пострадавших - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители, взрывотехники Киевской области и спасатели.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.



Дополнение

Ранее было известно о двух раненых людей на Киевщине из-за ракетной атаки рф.

Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий ракетной атаки на Киевскую область, где в результате повреждены жилые дома, транспортные средства.