Атаки рф на Київщину: кількість поранених зросла до трьох
Київ • УНН
Кількість жертв російського ракетного удару по житловому району в Київській області зросла до трьох, оскільки аварійні служби продовжують працювати на пошкодженому місці.
Через ракетну атаку на Київську область кількість постраждалих зросла до трьох.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.
Сьогодні, 7 лютого, окупант вчергове завдав удару по території Київської області. Станом на 10:00 внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, транспортні засоби. На жаль, є троє потерпілих
Зазначається, що на місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники.
Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.
Доповнення
Раніше було відомо про двох поранених людей на Київщині через ракетну атаку рф.
Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків ракетної атаки на Київську область, де в результаті пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби.