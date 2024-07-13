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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия разместит американские ракеты дальнего радиуса действия, но Шольц заверил, что эскалации с рф не будет

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Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
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Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  175076 просмотра
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Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

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5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

12 июля 2024, 17:43  •  42548 просмотра
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля 2024, 03:07  •  101863 просмотра
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voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
azovskoe-moreАзовское море
p-800-oniksП-800 Оникс
chyornoe-moreЧерное море
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Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  109711 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

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Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
12 июля 2024, 11:58  •  109220 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

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Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
12 июля 2024, 08:43  •  114485 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

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ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
12 июля 2024, 08:25  •  105507 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

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Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
12 июля 2024, 08:15  •  85638 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

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Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
12 июля 2024, 06:57  •  139668 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

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Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
12 июля 2024, 06:35  •  138421 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

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12 июля 2024, 06:00  •  61061 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  103002 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

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Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
11 июля 2024, 12:08  •  103507 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

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Атака рф на Приозерное на Херсонщине: уже известно о второй жертве

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Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

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12 июля 2024, 06:35  •  138420 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
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НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  175076 просмотра
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