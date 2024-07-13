Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук указывает, что захватчики делают выводы, и пытаются создавать унифицированные шахты для запуска ракет "Оникс" и "Калибр", но пока кораблей подобных проектов в Азово-Черноморском регионе нет. Пишет УНН со ссылкой на телемарафон.

Если атаковать только "Калибрами", эффективность обычно не очень высокая, - как правило, процент сбития этих ракет довольно большой. Россияне делают из этого вывод. Во время последних своих проектов, они делают унифицированные шахты для запуска как "Калибров", так и "Ониксов". "Оникс" по сравнению с "Калибром" является более опасным оружием. Но в Азово-Черноморском регионе, кораблей таких проектов, которые способны запускать и те, и те ракеты - нет. - сообщил Плетенчук.

Также спикер ВМС ВСУ ответил на вопрос о тактике врага в использовании морских носителей.

Ничего нового в тактике рф не просматривается. Учитывая опасность применения носителей крылатых ракет, они их максимально ограничивают. Они их имеют в количестве 8 единиц в Черном море. Они их применяют с целью перегрузки украинского ПВО, во время комбинированных ракетно-дронных атак. - сказал он.

По поводу ситуации в морях: Черном и Азовском.

Ситуация остается стабильной. Несколько дней не наблюдаем носителей. Сейчас в Черном море вообще нет кораблей рф. В Азове 4 единицы: 3 минитральника и катер, который не может причинить нам вреда. Враг продолжает скрываться на морской базе в Новороссийске, сказал Плетенчук.

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