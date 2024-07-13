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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Детали ночного хлопка в ростовской области рф: нефтебазу с горючим взорвали дроны СБУ

Детали ночного хлопка в ростовской области рф: нефтебазу с горючим взорвали дроны СБУ

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 15:52  •  6424 просмотра

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Объект вблизи Цимлянска Ростовской области, на котором хранилось более 12 500 кубометров бензина и дизельного топлива, был поражен беспилотниками СБУ, что вызвало масштабный пожар.

Объект возле Цимлянска ростовской области, где хранилось более 12,5 тысяч кубометров бензина и дизельного топлива, поразили дроны СБУ,  сообщили УНН информированные источники.  

Детали

Прошедшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Цимлянском районе ростовской области. По нашей информации, именно дроны СБУ "зажгли" хлопок на объекте, где хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

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Ночью местные оркостанцы услышали взрыв, после которого начался сильный пожар. Для тушения пожара задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

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Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться

- отметил информированный источник.  

ГУР: начатая Россией война начинает вызывать раздражение в регионах агрессора13 июля 2024, 09:24 • 25011 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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