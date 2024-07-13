Детали ночного хлопка в ростовской области рф: нефтебазу с горючим взорвали дроны СБУ

Объект возле Цимлянска ростовской области, где хранилось более 12,5 тысяч кубометров бензина и дизельного топлива, поразили дроны СБУ, сообщили УНН информированные источники.

Детали

Прошедшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Цимлянском районе ростовской области. По нашей информации, именно дроны СБУ "зажгли" хлопок на объекте, где хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью местные оркостанцы услышали взрыв, после которого начался сильный пожар. Для тушения пожара задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться - отметил информированный источник.

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