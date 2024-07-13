ГУР: начатая Россией война начинает вызывать раздражение в регионах агрессора

Внутренняя пропаганда России уже не способна вызвать прежнего энтузиазма относительно военных действий в Украине, вместо этого вызывая усталость и недовольство среди россиян. Основная причина этого - различие между реальными событиями и информацией, которую транслирует правительство. Об этом сообщают в ГУР МО, пишет УНН.

Начатая Россией война против Украины становится фактором раздражения в регионах государства-агрессора. Информация о боевых действиях, которую транслирует внутренняя пропаганда, все чаще вызывает у российского населения усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения - сообщают в ГУР.

В разведке отмечают, что одна из основных причин таких изменений заключается в расхождениях между информацией, которую распространяет правительство, и реальной ситуацией: сокрытие реального уровня потерь в войне становится все сложнее, а ресурсы для ведения военных операций быстро истощаются, что подтверждается активными мерами москвы по крупнейшему в истории увеличению налогов.

"Согласно плану кремля, под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц" поборы в бюджет вырастут для россиян, которые зарабатывают более 2200 долларов в месяц. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. По оценкам российского режима, так называемая налоговая реформа позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 годы", - добавляют в ГУР.

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Они пишут, что пессимистические общественные настроения, которые фиксируют в кремле, заставляют российское военно-политическое руководство готовить граждан к сокращению расходов. В ответ на это, региональные лидеры, назначенные путинским режимом, пытаются переключить внимание общественности с неприятной темы войны на активное решение социально-бытовых вопросов.

Представители власти в Москве, в частности члены партии, отправились к населению для организации различных мероприятий в поддержку участников войны против Украины и их семей, проведения приемов граждан, а также разработки и обсуждения законопроектов на социальную тематику, таких как поддержка волонтерства, повышение зарплат, защита прав ветеранов.

"Отдельное место здесь занимает "поддержка" инвалидов, количество которых постоянно растет из-за войны против Украины. В частности, для покалеченных во время боевых действий оккупантов российские власти стремятся развивать внутренний туризм. Например, минимальное количество мест для инвалидов на российских парковках теперь составляет 15%", - пишут в ГУР.

Также в России распорядились выделять участникам войны против Украины так называемые "верщагинские карты" - ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в учреждения культуры.

"В целом активизация "социальной" деятельности государства-агрессора свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов на россии", - отметили в разведке.

Напомним,

Российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал Главному управлению разведки МО Украины данные о своих коллегах после удара по детской больнице "Охматдет". Именно они постоянно обстреливают украинские города ракетами Х-101.