Атака на нефтяную инфраструктуру в краснодарском крае рф: подробности и кадры от СБС Украины
Киев • УНН
Силы беспилотных систем Украины атаковали нефтебазу "роснефть-кубаньнефтепродукт" в адлере, вызвав масштабный пожар. В результате удара также была парализована работа местного аэропорта сочи.
Силы беспилотных систем Украины (СБС) нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Российской Федерации - в частности, была атакована нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в городе Адлер (Краснодарский край РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале СБС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 14-й отдельный полк БпАК СБС продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре агрессора.
В результате поражения на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, последствия которого до сих пор ликвидируют
Указывается, что также в ходе атаки была парализована работа местного аэропорта Сочи.
Операторы Сил беспилотных систем на высоте не только в уничтожении живой силы и техники, а также в глубинных поражениях вражеских военных объектах. "Глаза и жало" уже на стратегической глубине!
Напомним
В ночь на 3 августа ряд российских городов, включая Воронеж и Сочи, подвергся атаке неизвестных дронов. В Сочи загорелась нефтебаза, а аэропорт приостановил работу.
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