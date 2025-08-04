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Атака на нефтяную инфраструктуру в краснодарском крае рф: подробности и кадры от СБС Украины

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Силы беспилотных систем Украины атаковали нефтебазу "роснефть-кубаньнефтепродукт" в адлере, вызвав масштабный пожар. В результате удара также была парализована работа местного аэропорта сочи.

Атака на нефтяную инфраструктуру в краснодарском крае рф: подробности и кадры от СБС Украины

Силы беспилотных систем Украины (СБС) нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Российской Федерации - в частности, была атакована нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в городе Адлер (Краснодарский край РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале СБС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 14-й отдельный полк БпАК СБС продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре агрессора.

В результате поражения на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, последствия которого до сих пор ликвидируют

- говорится в сообщении.

Указывается, что также в ходе атаки была парализована работа местного аэропорта Сочи.

Операторы Сил беспилотных систем на высоте не только в уничтожении живой силы и техники, а также в глубинных поражениях вражеских военных объектах. "Глаза и жало" уже на стратегической глубине!

- говорится в подписи к видео.

Напомним

В ночь на 3 августа ряд российских городов, включая Воронеж и Сочи, подвергся атаке неизвестных дронов. В Сочи загорелась нефтебаза, а аэропорт приостановил работу.

В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов рф: два НПЗ, нефтебаза и "Электроприбор"02.08.25, 11:05 • 4512 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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