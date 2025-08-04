Атака на нафтову інфраструктуру в краснодарському краї рф: подробиці та кадри від СБС України
Київ • УНН
Сили безпілотних систем України атакували нафтобазу "роснефть-кубаньнефтепродукт" в адлері, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок удару також було паралізовано роботу місцевого аеропорту сочі.
Сили безпілотних систем України (СБС) завдали удару по нафтовій інфраструктурі російської федерації - зокрема, було атаковано нафтобазу "роснефть-кубаньнефтепродукт" у місті адлер (краснодарський край рф). Про це повідомляється у Telegram-каналі СБС, інформує УНН.
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Зазначається, що 14-й окремий полк БпАК СБС продовжує завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі агресора.
В результаті ураження на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, наслідки якої досі ліквідовують
Вказується, що також в ході атаки було паралізовано роботу місцевого аеропорту сочі.
Оператори Сил безпілотних систем на висоті не тільки в знищенні живої сили та техніки, а також у глибинних ураженнях ворожих військових обʼєктах. "Очі і жало" вже на стратегічній глибині!
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