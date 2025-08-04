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Атака на нафтову інфраструктуру в краснодарському краї рф: подробиці та кадри від СБС України

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Сили безпілотних систем України атакували нафтобазу "роснефть-кубаньнефтепродукт" в адлері, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок удару також було паралізовано роботу місцевого аеропорту сочі.

Атака на нафтову інфраструктуру в краснодарському краї рф: подробиці та кадри від СБС України

Сили безпілотних систем України (СБС) завдали удару по нафтовій інфраструктурі російської федерації - зокрема, було атаковано нафтобазу "роснефть-кубаньнефтепродукт" у місті адлер (краснодарський край рф). Про це повідомляється у Telegram-каналі СБС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 14-й окремий полк БпАК СБС продовжує завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі агресора.

В результаті ураження на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, наслідки якої досі ліквідовують

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що також в ході атаки було паралізовано роботу місцевого аеропорту сочі.

Оператори Сил безпілотних систем на висоті не тільки в знищенні живої сили та техніки, а також у глибинних ураженнях ворожих військових обʼєктах. "Очі і жало" вже на стратегічній глибині!

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

У ніч на 3 серпня низка російських міст, включаючи Воронеж та Сочі, зазнала атаки невідомих дронів. У Сочі загорілася нафтобаза, а аеропорт призупинив роботу.

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"02.08.25, 11:05 • 4512 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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