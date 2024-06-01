Атака на Львовщину: на одном из объектов критической инфраструктуры пострадало 4 человека

Из-за ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, пострадали четыре человека. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, передает УНН.

По уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали четыре человека. Их госпитализировали. Состояние-средней тяжести написал Козицкий в Telergram.

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Сообщалось, что во время вражеской атаки в ночь на 1 июня 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения.

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