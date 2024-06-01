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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Атака на Львовщину: на одном из объектов критической инфраструктуры пострадало 4 человека
Четыре человека получили ранения в результате ночного нападения противника на объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Вражеская атака на Львовщину: есть попадание в 3 объекта критической инфраструктуры
Во время вражеской атаки в ночь на 1 июня шесть крылатых ракет поразили три объекта критически важной инфраструктуры во Львовской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР
Государственное бюро расследований изъяло средства на сумму более 2,9 млрд грн из онлайн-казино, связанных с представителями государства-агрессора.
Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 7
В результате вражеского обстрела жилого дома в Новобаварском районе Харькова погибли 7 человек, в том числе 4 мужчины и 3 женщины. Поисковые работы продолжаются.
В бирже благотворительности "ДоброДій" рассказали, как лучше поддержать детей, нуждающихся во внимании
В бирже благотворительности "ДоброДій“объясняют, что довольно часто на праздники” спонтанные благотворители" присылают детям игрушки и подарки. Но это-проявление ложного представления о помощи, ведь такие жесты не решают настоящие проблемы детей
россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область
россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.
Оккупанты постоянно атакуют Белогоровку-Лысогор
российские оккупанты постоянно атакуют село Белогоровка в Луганской области, пытаясь прорвать там украинскую оборону.
Ночью россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, повреждено оборудование
Ночью россия атаковала две тепловые электростанции ДТЭК, повредив оборудование. Энергетики работают над устранением последствий.
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси
Польша готовится противостоять новому наплыву нелегальных мигрантов из Беларуси, восстановив 200-метров в буферную зону и направив на границу новые подразделения.
Удар по Харьковщине: пострадали 12 человек, из них восьмеро-дети
В Балаклее, Изюмский район, около 5 часов утра в результате ракетного удара по двум жилым домам были ранены 12 человек, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет, у одного ребенка была острая стрессовая реакция.