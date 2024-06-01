Атака на Львівщину: на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждало 4 людини
Київ • УНН
Чотири людини отримали поранення в результаті нічного нападу противника на об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Через нічну атаку ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан – середньої важкості
Доповнення
Повідомлялося, що під час ворожої атаки у ніч проти 1 червня 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування.
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