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Атака на Львівщину: на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждало 4 людини

Атака на Львівщину: на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждало 4 людини

Київ • УНН

 • 24508 перегляди

Чотири людини отримали поранення в результаті нічного нападу противника на об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Через нічну атаку ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, передає УНН.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан – середньої важкості

написав Козицький в Telеrgram.

Доповнення

Повідомлялося, що під час ворожої атаки у ніч проти 1 червня 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування.

Вночі росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкоджено обладнання01.06.24, 09:15 • 37594 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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