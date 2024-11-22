Атака дронов рф на Киевскую область: Кравченко рассказал о последствиях

Армия рф не прекращает терроризировать Киевскую область атаками беспилотников. Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Предыдущая тревога длилась более 10 часов. Пострадавших в результате вражеской атаки нет, обломки упали вне населенных пунктов, поврежден один автомобиль, сообщил в пятницу председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Воздушная тревога продолжалась более 10 часов. В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Обломками сбитых целей поврежден один легковой автомобиль.

Начальник КОВА указал, что сейчас в области снова объявлена воздушная тревога. Поэтому призвал находиться в укрытиях пока опасность не минует.

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