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Атака дронов рф на Киевскую область: Кравченко рассказал о последствиях

Киев  •  УНН

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Российские беспилотники атаковали Киевскую область, воздушная тревога длилась более 10 часов. ПВО уничтожило вражеские цели, пострадавших нет, поврежден один автомобиль.

Армия рф не прекращает терроризировать Киевскую область атаками беспилотников. Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Предыдущая тревога длилась более 10 часов. Пострадавших в результате вражеской атаки нет, обломки упали вне населенных пунктов, поврежден один автомобиль, сообщил в пятницу председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН

Воздушная тревога продолжалась более 10 часов. В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности. 

Обломками сбитых целей поврежден один легковой автомобиль.

Начальник КОВА указал, что сейчас в области снова объявлена воздушная тревога. Поэтому призвал находиться в укрытиях пока опасность не минует.

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру 22 нояб. 2024, 09:50 • 126906 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
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