Атака дронов рф на Киевскую область: Кравченко рассказал о последствиях
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Киевскую область, воздушная тревога длилась более 10 часов. ПВО уничтожило вражеские цели, пострадавших нет, поврежден один автомобиль.
Армия рф не прекращает терроризировать Киевскую область атаками беспилотников. Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Предыдущая тревога длилась более 10 часов. Пострадавших в результате вражеской атаки нет, обломки упали вне населенных пунктов, поврежден один автомобиль, сообщил в пятницу председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Воздушная тревога продолжалась более 10 часов. В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам неба за надежную защиту. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, падения обломков фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.
Обломками сбитых целей поврежден один легковой автомобиль.
Начальник КОВА указал, что сейчас в области снова объявлена воздушная тревога. Поэтому призвал находиться в укрытиях пока опасность не минует.
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