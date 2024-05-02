Армия рф обстреляла село на Харьковщине: погиб 66-летний мужчина

В результате обстрела села Новоосиново Купянского района на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского обстрела села Новоосиново Купянского района, который произошел в 19:00, на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина - сообщил Синегубов.

Напомним

В Дергачах, что на Харьковщине, два попадания, одно из них - возле спортивного клуба, другое - в землю. Всего в результате российского удара пострадали 8 детей и 1 пожилой мужчина.