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Армія рф обстріляла село на Харківщині: загинув 66-річний чоловік

Київ • УНН

 • 21632 перегляди

Під час обстрілу села Новоосинове Куп'янського району на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік

 - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

У Дергачах, що на Харківщині, два влучання, один із них — біля спортивного клубу, інше — в землю. Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку.

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