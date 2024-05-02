Армія рф обстріляла село на Харківщині: загинув 66-річний чоловік
Київ • УНН
Під час обстрілу села Новоосинове Куп'янського району на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.
Внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік
Нагадаємо
У Дергачах, що на Харківщині, два влучання, один із них — біля спортивного клубу, інше — в землю. Загалом внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку.