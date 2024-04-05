Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
zaporozheЗапорожье
odessaОдесса
khersonХерсон
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  117034 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  112305 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  116024 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  109991 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100616 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  90404 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80407 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  135018 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134184 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133533 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Новости по теме
Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

  •  21295 просмотра
В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

  •  21032 просмотра
В оккупированном Севастополе слышали взрыв

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

  •  28937 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

  •  28795 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

  •  27855 просмотра
Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

  •  27388 просмотра
Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших

Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших

  •  26491 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов

  •  25823 просмотра
Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою

Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою

  •  25979 просмотра
Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

  •  23012 просмотра

Популярные

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

  •  103297 просмотра
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

  •  103963 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы

  •  102179 просмотра
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

  •  100814 просмотра
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

  •  92091 просмотра

Публикации

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  131790 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  196000 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  272097 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  275734 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  307857 просмотра

Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

российская армия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области с помощью беспилотников, но все 4 дрона были сбиты украинскими Силами обороны.

Война •   •  21295 просмотра
Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

россияне атаковали Харьков и прилегающие районы, нанося удары по гражданским объектам и вызывая жертвы и разрушения.

Общество •   •  21032 просмотра
В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

Во временно оккупированном Севастополе, Крым, по сообщениям местных жителей, произошел слышный взрыв.

Война •   •  28937 просмотра
В оккупированном Севастополе слышали взрыв

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

россияне атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  28795 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

За минувшие сутки российские войска совершили 401 обстрел 10 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные, авиационные, беспилотные и артиллерийские удары, в результате которых 1 человек получил ранения и 19 случаев разрушений.

Война •   •  27855 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.

Война •   •  27388 просмотра
Оккупанты несут значительные потери: за сутки погибло 860 военных

Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших

рф нанесла удар по Николаевской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  26491 просмотра
Вражеские силы обстреляли Николаевскую область: Нет пострадавших

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов

рф нанесла 4 ракетных и 80 авиационных ударов, а также 108 раз открывала огонь из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в ходе 65 боевых столкновений за сутки.

Война •   •  25823 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 80 авиационных атак, 108 залповых обстрелов

Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою

ВСУ сбили все 13 БпЛА, запущенные российскими войсками, во время воздушного боя над тремя областями в ночь на 5 апреля.

Война •   •  25979 просмотра
Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою

Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

Южная Корея планирует провести трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, региональные вопросы, включая ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи, и восстановить трехсторонний диалог после перерыва с 2019 года.

Новости Мира •   •  23012 просмотра
Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов