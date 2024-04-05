Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

Ночью враг атаковал дронами Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. Украинские военные сбили все 4 дрона. В Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал с юга.

БпЛА типа "Shahed-131/136" с временно оккупированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря.

13 БпЛА типа "Shahed-131/136" были сбиты в операционной зоне Сил обороны юга.

Первая волна атаки была направлена на Запорожье и Днепропетровскую область. В течение более двухчасовой боевой работы было сбито 9 беспилотников: 2 на Днепропетровщине и 7 в Запорожской области.

Как отмечается, враг вновь прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов вызвали повреждение нескольких частных домов и хозяйственных построек в Запорожском районе. Люди не пострадали.

В следующей волне враг стремительно атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. В течение получасовой боевой работы все 4 дрона были сбиты - указали в Силах обороны юга.

Украинские военные сбили все 13 российских беспилотников в ночном воздушном бою