Российские войска атаковали за прошедшие сутки 8 населенных пунктов в 3 приграничных громадах Черниговской области из артиллерии и дронами, зафиксировано 34 "прихода", сообщило в понедельник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Армия рф в течение суток атаковала восемь населенных пунктов в трех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Россияне применяли ствольную артиллерию, FPV-дроны и сбрасывали взрывчатку с БПЛА", - говорится в сообщении и перечислено:

Новгород-Северская громада: в направлении села Камень - 14 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии; в направлении села Гремяч - один приход - вероятно, FPV-дрон; в направлении села Пушкари - один приход - вероятно, БПЛА.

Семеновская громада: в направлении села Карповичи - пять приходов, вероятно, сбросы взрывных устройств с БПЛА; в направлении села Мхи - один приход, вероятно, сброс взрывного устройства с БПЛА; в направлении села Лесковщина - два прихода, вероятно, сбросы взрывных устройств с БПЛА и восемь приходов, вероятно, из ствольной артиллерии; в направлении города Семеновка - один приход - вероятно FPV-дрон;

Сновская громада: в направлении села Горск - один приход, вероятно, FPV-дрон.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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