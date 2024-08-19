Киев • УНН
Армия рф атаковала 8 населенных пунктов в 3 приграничных громадах Черниговской области. Использовалась артиллерия, FPV-дроны и сброс взрывчатки с БПЛА, жертв среди местного населения не зафиксировано.
Российские войска атаковали за прошедшие сутки 8 населенных пунктов в 3 приграничных громадах Черниговской области из артиллерии и дронами, зафиксировано 34 "прихода", сообщило в понедельник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Армия рф в течение суток атаковала восемь населенных пунктов в трех приграничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Россияне применяли ствольную артиллерию, FPV-дроны и сбрасывали взрывчатку с БПЛА", - говорится в сообщении и перечислено:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
рф обстреляла Черниговщину 57 раз за неделю: повреждена гражданская инфраструктура19 августа 2024, 07:04 • 36728 просмотров