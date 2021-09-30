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Арахамия заявил, что пока нет планов забрать у Разумкова мандат

Арахамия заявил, что пока нет планов забрать у Разумкова мандат

Киев  •  УНН

 • 14821 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока нет планов забрать у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатский мандат. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу " Народ против с Наташей Влащенко", передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, есть ли планы забрать у Разумкова мандат, Арахамия ответил: "Нет по состоянию на сейчас таких планов".

Он добавил, что на фракции пока не обсуждали вопрос отстранения Разумкова.

"Я воспользовался правом народного депутата. Любой человек может запросить подписные листы за снятие спикера", - сказал Арахамия.

Добавим, что Разумков является внефракционным народным депутатом.

Что было раньше

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия запросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение относительно подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамии.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции "Слуга народа" обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом на Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции "Слуг народа" в Трускавце.

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамия.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.

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