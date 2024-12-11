Апелляционная палата ВАКС сняла арест с банковского счета сына Татьяны Крупы
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС отменила арест банковского счета сына Татьяны Крупы в Ощадбанке. Счет использовался для получения зарплаты и прибыли от солнечных электростанций.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила арест, наложенный на банковский счет сына руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая подозревается в незаконном обогащении на миллионы долларов, Александра в Ощадбанке на сумму 700 тысяч гривен. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
Во время заседания адвокат заявил, что банковский счет Александр использовал для получения зарплаты. Примерно 900 тыс. гривен с 2022 по 2024 годы.
"Кроме того, у него есть ряд солнечных электростанций, благодаря которым он получает прибыль по "зеленому тарифу" в сумме около 800 тыс. гривен", - сказал адвокат.
В то же время прокурор отметил, что те средства, которые находятся на счете, являются вещественными доказательствами, поэтому для наложения ареста есть все основания. Он не отрицал, что зарплату туда тоже начисляли.
"Суд поддержал апелляционную жалобу стороны защиты Александра Крупы и отменил арест этого счета", - отмечает издание.
Напомним
4 октября стало известно, что чиновницу МСЭК и ее сына - руководителя облуправления ПФУ в Хмельницкой области разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.
7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в 500 млн 1528 гривен. Ее адвокат Анжелика Моисеева подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева.
Сейчас Татьяна Крупа, семья которой, в частности, владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве и имеет за рубежом недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции, содержится в обычной камере столичного СИЗО, рассчитанной на четыре человека.