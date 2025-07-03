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Жене главы АМКУ Кириленко в апелляции уменьшили залог в 37 раз

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Аллы Кириленко, жены главы АМКУ, с 9 млн грн до 242 тыс. грн. Ее подозревают в пособничестве незаконному обогащению Павла Кириленко на более чем 72 млн грн.

Жене главы АМКУ Кириленко в апелляции уменьшили залог в 37 раз

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила залог для жены главы Антимонопольного комитета Аллы Кириленко, которую подозревают в пособничестве незаконному обогащению Павла Кириленко на более чем 72 млн гривен. Залог был уменьшен с 9 млн гривен до 242 тыс. гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.

Детали

Как сообщили УНН в пресс-службе САП, АП ВАКС отменила постановление, которым для жены главы АМКУ Аллы Кириленко был определен залог в размере 9 млн гривен, что в 37 раз превышало максимальные пределы залога, и уменьшила его - до 242 тыс. гривен

В то же время в САП отметили, что "сейчас мы не получили полный текст решения суда, поэтому мотивы принятия такого решения нам неизвестны".

Напомним

Высший антикоррупционный суд применил к жене главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко - Алле Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 9 млн гривен.

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Антимонопольный комитет Украины
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