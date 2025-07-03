Дружині очільника АМКУ Кириленка в апеляції зменшили заставу у 37 разів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила заставу для дружини голови Антимонопольного комітету Алли Кириленко, яку підозрюють у пособництві незаконному збагаченню Павла Кириленко на понад 72 млн гривень. Заставу було зменшено з 9 млн гривень до 242 тис. гривень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.

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Як повідомили УНН в пресслужбі САП, АП ВАКС скасувала ухвалу, якою для дружини глави АМКУ Алли Кириленко була визначена застава в розмірі 9 млн гривень, що у 37 разів перевищувало максимальні межі застави, і зменшила її - до 242 тис. гривень

Водночас у САП наголосили, що "наразі ми не отримали повний текст рішення суду, тому мотиви прийняття такого рішення нам невідомі".

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд застосував до дружини голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка - Алли Кириленко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн гривень.

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.