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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американские законодатели призвали Японию ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай

Американские законодатели призвали Японию ужесточить ограничения на поставки чипов в Китай

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 01:22  •  1084 просмотра

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Американские законодатели требуют от Японии ужесточить ограничения на продажу оборудования для производства микросхем Китаю. Они предупреждают о возможных санкциях для японских компаний, если Токио не примет меры.

Ключевые законодатели США призвали Японию ужесточить ограничения на продажу оборудования для производства микросхем Китаю. Они предупредили, что если Токио не предпримет никаких действий, Вашингтон может ввести собственные ограничения для японских компаний. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ведущие республиканцы и демократы в Комитете Палаты представителей по делам Китая изложили свои опасения в письме от 15 октября послу Японии в США Сигео Ямаде, с которым ознакомилось агентство.

Они отвергли аргументы о том, что ограничения имели существенное негативное влияние на компании по производству оборудования для микросхем, такие как Tokyo Electron Ltd. В письме приводится рост цен на акции Tokyo Electron, ASML Holding NV, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc., а также программы субсидирования производства микросхем в США и Европейском союзе.

В письме законодателей также отмечается беспокойство по поводу способности Китая производить менее продвинутые процессоры.

В обращении говорится, что без многосторонних усилий по решению этих проблем поставки американского, японского и голландского оборудования для производства микросхем предоставят Пекину «функциональное право вето на способность наших стран производить наши системы вооружения и современные потребительские товары на необходимом уровне».

Хотя законодатели отдали бы предпочтение многостороннему решению, они подчеркнули, что у США есть и другие варианты. Один из них - это применение так называемого правила прямой иностранной продукции (FDPR), которое позволяет Вашингтону регулировать товары, произведенные за рубежом даже с использованием самых незначительных американских технологий.

Китай поставляет оборудование военного назначения в Беларусь, где производят оружие для армии рф - СМИ26 июля 2024, 13:25 • 19906 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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