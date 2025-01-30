85 атак оккупантов за сутки: горячее всего на Покровском направлении и Курской области

За сегодня количество вражеских атак на фронте составляет 85. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, на Курщине украинские защитники за сегодня отражали семь атак, передает УНН со ссылкой на строительство Генштаба.

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение в направлении Липцов.

Дважды, при поддержке авиации, враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Копанки, Невское, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи. С начала суток украинские воины отбили уже семь атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении с начала суток враг совершил семь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий захватчиков вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра и Предтечино, одно боестолкновение еще продолжается. В то же время, враг нанес авиаудары по районам Федоровки, Тихоновки и Белокузминовки.

На Торецком направлении украинские защитники отражали семь вражеских атак в районах Торецка, Щербиновки и Крымского, три боестолкновения еще продолжаются. Авиационным ударам подверглись Щербиновка и Иванополье.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 33 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку на позиции украинских войск вблизи Константинополя. Авиаударам КАБами подверглись населенные пункты Разлив и Комар.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадали Терновое и Темировка.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник совершил пять атак, получил отпор.

На Курщине украинские защитники за сегодня отбивали семь атак российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом девять управляемых авиабомб.

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих