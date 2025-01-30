85 атак окупантів за добу: найгарячіше на Покровському напрямку та Курщині

За сьогодні кількість ворожих атак на фронті становить 85. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, на Курщині українські захисники за сьогодні відбивали сім атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення у напрямку Липців.

Двічі, за підтримки авіації, ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Копанки, Невське, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. З початку доби українські воїни відбили вже сім атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив сім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, чотири боєзіткнення ще точаться.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій загарбників поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивали сім ворожих атак в районах Торецька, Щербинівки та Кримського, три боєзіткнення ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Щербинівка та Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 40 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 33 атаки противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку на позиції українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Розлив та Комар.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждали Тернове та Темирівка.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять атак, отримав відсіч.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбивали сім атак російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіабомб.

Генштаб: у межах доби окупаційні сили втратили 1270 військовослужбовців